Donald Trump sobre prueba de misil: "Irán está jugando con fuego”

Donald Trump cumple este viernes dos semanas como presidente de Estados Unidos. Y si hay algo que ha llamado la atención, muy a parte de sus controversiales medidas, es su forma de gobernar a golpes de tuits. Y este viernes no ha sido la excepción. El mandatario utilizó las redes sociales para dirigirse a Irán en respuesta a la última prueba de un misil balístico que realizó ese país.

"Irán está jugando con fuego. No aprecian lo amable que fue el presidente Obama fue con ellos. Yo no", escribió el mandatario norteamericano. La reacción de la Casa Blanca no ha quedado allí y hoy ha anunciado nuevas sanciones contra Irán, específicamente contra 13 individuos y 12 compañías conectadas con el programa de misiles iraní.

Desde ese país, aseguraron que Washington actúa de forma inmadura y que viola el acuerdo nuclear. La relación entre Estados Unidos e Irán se ha complicado desde que Trump ordenara suspender la emisión de visados a los nacionales de ese país. Estados unidos también ha marcado su posición sobre Rusia. Y a través de su embajadora antes de las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha asegurado que las sanciones impuestas a Moscú por la anexión de Crimea permanecerán.

Otro de los asuntos pendientes que busca acelerar Donald Trump es la renegociación del tratado de libre comercio con México y Canadá. O si es necesario reemplazarlo. Durante esta jornada el presidente Trump siguió al pie de la letra las promesas que hizo durante su campaña y firmó otras órdenes ejecutivas para dar marcha atrás a la reforma financiera de Obama.

De esta manera el mandatario norteamericano promete rebajar la regulación de manera masiva como un incentivo para hacer negocios en los Estados Unidos.