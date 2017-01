Hollywood: celebridades critican política migratoria de Trump

El pasado domingo 29 de enero se llevó a cabo la ceremonia anual del Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG) en el auditorio Shrine, ubicado la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Lejos de ser una noche alegre, el evento estuvo marcado por las críticas de los famosos contra las políticas de migración impuestas por Donald Trump. Para muchos de ellos, con esta nueva orden de impedir el ingreso de refugiados musulmanes fue lo que causó más su indignación.

Cada uno de los artistas presentes y hasta el maestro de ceremonias aprovecharon en sus diálogos para cuestionar las medidas tomadas por el mandatario. “Esta historia es sobre la unidad, esta historia es sobre lo que pasa cuando ponemos nuestras diferencias de lado y nos juntamos como raza humana. El amor gana siempre. Muchas gracias”, mencionó Taraji P. Henson de Talentos Ocultos.

La actriz Emma Stone, quien obtuvo el premio como mejor actriz por su labor en La La Land, también se pronunció al respecto: “Estamos en un momento muy difícil en el mundo y en nuestro país las cosas no tienen escusas y también necesitan acciones, estoy agradecida de ser parte de las personas que le importa y que quieren reflejar las cosas a la sociedad, así que gracias. Lo siento mucho y gracias”.

Uno de los mensajes que más afectó emocionalmente a los presentes fue el de Mahershala Ali que gano en la categoría como mejor actor de reparto por Moonlight. “Mi madre es una pastora ordenada y yo soy musulmán, ella no se asustó cuando la llamé y le dije que me había convertido hace 17 años, pero quiero decirles ahora que nosotros dejamos eso a un lado y yo pude verla y ella me pudo ver. Nos amamos, el amor está bien”, indicó en la ceremonia. Gran parte de las celebridades coincidió que Donald Trump está equivocado y que lo mejor para ese país y para el mundo entero es permanece unidos.