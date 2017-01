Melania Trump protagoniza la portada de la revista Vanity Fair México

En medio de la tensión entre Estados Unidos y México, la revista Vanity Fair en territorio azteca publicó su edición de febrero con Melania Trump en la portada, donde la proclama como la "Nueva Jackie Kennedy".

La revista presentó a Melania Trump como "tímida, bella y complaciente", pero fuera de los calificativos lo que más llama la atención es la imagen de la esposa de Trump como si estuviera ‘comiendo’ diamantes.

Y es que, en una fotografía se la ve con un tenedor sobre un plato de joyas como si fuera pasta. En otra imagen también aparece simulando que bebe un jugo lleno de joyas.

Pero muy aparte de estas instantánea, en el reportaje se detalla aspectos de Melania antes de casarse con Trump y respondió todas las preguntas, incluso, las más incomodas, como por ejemplo si el magnate es controlador con ella.

“Nadie me controla. Viajo con mi marido cuando sé que puedo ir y sé que no pasa nada si mi hijo se queda unos días con la servidumbre (…) Donald me apoya mucho. Si le digo: ‘me voy a dar un baño o me van a dar un masaje’, él no se opone”, dijo.

El reportaje ha causado mucho revuelo en las redes sociales donde se ha calificado a la revista de no tener tino y de una absoluta insensibilidad política.