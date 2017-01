Donald Trump se pronunció tras "Marcha de las Mujeres"

Tras las multitudinarias manifestaciones en Estados Unidos contra la asunción de mando de Donald Trump, el flamante mandatario se pronunció mediante su cuenta de Twitter. “Vi las protestas de ayer, pero si no me equivoco apenas hemos votado en una elección. ¿Por qué estas personas no votaron? Las celebridades hacen mal a la causa”, precisó.

El desplazamiento llevó el nombre de “Marcha de las Mujeres” y congregó a unas 500 mil personas, en donde además participaron hispanos, afrodescendientes y miembros de la comunidad LGTB. Diversos artistas también se hicieron presentes en la protesta realizada en la capital estadounidense, Washington. Ellos buscaban enviar un mensaje al mandatario y al congreso sobre el respeto a los derechos de las mujeres y las minorías.

La actriz Scarlett Johansson fue una de las celebridades que dieron la cara en aquella marcha. “Presidente Trump, yo no voté por ti, dicho esto, respeto que usted sea el presidente electo y quiero estar disponible para apoyarlo, pero primero le pido que usted me apoye”, precisó. El cineasta Demi Moore, también se dirigió al gobernante. “ Me desperté esta mañana y tomé el Washington Post, el titular decía: “Trump toma el poder”, yo no lo creo. Aquí está el poder, aquí está la mayoría de Estados Unidos. Nosotros somos la mayoría”, finalizó.

La cantante de música pop, Madonna dio algunas palabras, pero en ciertas partes de su discurso se pronunció de manera vulgar. Las protestas no solo se realizaron en la capital, también en otras ciudades del país como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Asimismo, otras metrópolis del globo se hicieron presentes como París, Londres, Berlín, Santiago de Chile, Atenas, etc.