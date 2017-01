Salida de Estados Unidos del TPP no afectaría a Perú

Algunos especialistas señalaban que el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) sería casi imposible que continúe sin la participación de Estados Unidos. Según el economista Juan Mendoza, indica que se puede continuar con este pacto a pesar de que Japón anunciara que si el país norteamericano no participaba, no tenía sentido que ellos sigan. Sin embargo, el problema es que ya no sería un área importante del Pacífico.

Además, el especialista señala que aunque este acuerdo no se lleve a cabo, no afectaría al Perú en el ámbito económico. “En términos directos, el impacto es modesto porque el TPP solo nos hubiera dado accedo a un solo mercado que era Brunéi. Es el único porque con los demás países ya teníamos acuerdos comerciales”, precisó.

Con el aislamiento comercial de Estados Unidos, la economía mundial sí perdería el camino que viene siguiendo. “El que las empresas norteamericanas dejen de invertir en México, China, etc , se van a centrar en su propio país. Eso sí tiene efectos sobre todo el mundo porque significa que habrá menos comercio mundial, menor crecimiento en China y México afecta nuestra demanda de exportaciones”, indica Mendoza.

El presidente Donald Trump, anunció que renegociará varios tratados en los próximos días, pero esto tampoco causará efectos negativos en Perú. “Yo dudo mucho que nos pongan aranceles directos a nosotros porque no les conviene. Lo que nosotros producimos ellos lo necesitan. No porque sean buenos, sino porque los necesitan. Los principales productos son concentrados de minerales, cobres, uvas, arándanos en enorme potencial”, finalizó el economista.