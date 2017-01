Paul Mccartney demanda a Sony por canciones de The Beatles

Paul McCartney presentó una demanda en una corte federal de Manhattan contra Sony/ ATV por los derechos de autor de muchos éxitos que compuso con los Beatles. Entre esos temas se encuentran éxitos de los de Liverpool como "Love Me Do", "Can't Buy Me Love", "Ticket to Ride", "Yesterday", "Hey Jude" o "Let It Be".

De otro lado, la modelo Bella Hadid se puso en contacto con su ex novio, el cantante The Weeknd, para advertirle sobre la intención de Selena Gómez. Y es que tras ser captados muy cariñosamente en las afueras de un restaurante en California, se dice que en privado comentó que Gómez sólo está usando al rapero con fines publicitarios.

Además, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona alborotó las redes sociales al compartir unas fotos mostrando su sexy torso. Y es que el intérprete podrá tener 52 años, pero se conserva gracias al ejercicio, que realiza a diario marcando su escultural figura. Vea esto y más en el Bloque de Espectáculo Internacional.