EEUU: Barack Obama brindó última conferencia de prensa

El presidente estadounidense Barack Obama, brindó su última conferencia de prensa, donde confirmó su asistencia a la toma de mando de Donald Trump, este viernes 20 de enero, además se tomó un tiempo para aconsejar a su próximo sucesor. “Este es un trabajo de tanta magnitud, que no se puede hacer por si mismo. Dependes en gran manera de un equipo, de tu gabinete, de tu asesor principal de la Casa Blanca”, mencionó.

También hablo sobre otros temas, como la reciente conmutación de pena a la ex soldado Chelsea Manning, quien fue en su momento analista de inteligencia del Ejército durante el año 2010 y que entregó miles de documentos secretos de estado al grupo de Wikileaks. “Ella ya pasó una buena cantidad de tiempo y tenía sentido conmutar y no perdonar la sentencia (…) yo me siento muy confortable”, indicó.

Días atrás, Obama derogó la ley de “Pies Secos, Pies Mojados”, el cual daba un trato migratorio especial a los inmigrantes cubanos. “Eso era una manera muy anticuada de pensar que no tenía sentido en este tiempo, particularmente mientras estamos abriendo los viajes entre ambos países”, señaló el mandatario.Habló además de la delgada situación con Rusia. “Creo que es justo decir después que el presidente Putin regresó a la presidencia, ha habido una retórica antiestadounidense creciente”, aseveró. Por otro lado, Barack Obama dijo que tras dejar el cargo pasará más tiempo con su familia.