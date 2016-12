Venezuela: miles cruzaron la frontera con Colombia en busca de alimentos

Tras restablecerse el paso peatonal en la frontera entre Venezuela y Colombia, miles de venezolanos llegaron otra vez hasta el país cafetero para abastecerse de alimentos y medicinas.

“En Venezuela no hay nada, no hay comida. La gente está pasando hambre. El presidente nos tiene pasando hambre. Él dice que todo está bien, pero no está bien”… “No hay medicina, no hay absolutamente nada allá. Allá se muere uno”, señalaron los ciudadanos.

La seguridad fue reforzada en la aduana de San Antonio del Táchira. En el lugar, se observaban colas inmensas, pero la necesidad de adquirir productos básicos lo era más grande todavía.

Desde el pasado 12 de diciembre, el paso fronterizo en esta zona fue restringido por orden del presidente Nicolás Maduro, como parte de una serie de medidas que busca frenar el supuesto contrabando de billetes de 100 bolívares.