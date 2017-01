China: peluquero golpea a cliente que se quedó dormido

Observe en las imágenes a este peculiar peluquero en China, que se ha hecho muy conocido por su poca paciencia y sobre todo por el trato que puede brindarle a sus clientes si estos no colaboran con su trabajo, él se encontraba cortando el cabello a un joven que parecía quedarse dormido, incomodando la labor del estilista.

El joven inclinó la cabeza tantas veces que el peluquero no tuvo más opción que darle tremendo golpe para que reaccionara, desatando así su frustración por no poder realizar su trabajo con comodidad, pero sobre todo tomando por sorpresa a cansado joven quien se despertó más que asustado al no entender que es lo que estaba sucediendo.

Las imágenes se han compartido masivamente en las redes sociales y se han convertido rápidamente en virales.