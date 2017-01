Premios Razzie 2017: esta es la lista de nominados en la que ningún actor quiere estar

La noche previa a la célebre ceremonia de entrega de los premios Oscar se llevará a cabo la peor pesadilla de los actores y actrices de renombre: los premios Razzie. Un evento que galardona a lo peor del cine durante el año.

‘Zoolander 2’ y ‘Batman vs Superman Dawn’ encabezan las nominaciones como las peores producciones del cine. La primera cinta, que continúa con la divertida historia de los supermodelos, compite por 8 estatuillas a peor película, peor actriz, doble nominación a actor de reparto, dúo en la pantalla, peor director y peor secuela.

Otros títulos con grandes opciones de estar entre lo peor del cine son 'Dirty Grandpa' con 6 nominaciones. Mientras que 'Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party' tienen 5 nominaciones.