Londres: crean tour por lugares turísticos para canes

La iniciativa es de More Than, la aseguradora que también estuvo detrás del museo para perros y ahora vuelve con esta novedosa idea para el mejor amigo del hombre. Claro que no incluye un paseo por la catedral de St. Paul o por el Tate Modern sino por los parques más emblemáticos de Londres como los de Kensington Palace.

Por tiempo ilimitado, 60 canes y sus humanos pueden tomar el colectivo y aprender sobre las mascotas del palacio de Buckingham y las leyes al pasar por el parlamento Inglés. Para ellos este nuevo servicio turístico es la mejor manera de poder conocer Londres.

Los dueños de estos animales no se quedan sin poder disfrutar de esta innovadora experiencia, ya que ambos pueden contratar el recorrido por la ciudad.

Perros grandes y chicos podrán ser recogidos en casa para participar de la excursión, la atención a ellos estará siempre a cargo de una agradable señorita que no solo atenderá urgencias de estos canes sino también el de alguna dueño durante el trayecto.

Pues una empresa especializada en alimentación y cuidado de mascotas, transformó uno de los icónicos autobuses de dos plantas británicos en un vehículo donde estos fieles amigos puedan divertirse.