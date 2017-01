Australia: mujer de 94 años asiste al gimnasio 5 veces a la semana

Una mujer de 94 años en Australia es la nueva inspiración del fitness, se llama Edna sheppard y parece una ancianita cualquiera, pero cuando va al gimnasio se transforma en una máquina de hacer ejercicios.

Hace unos años comenzó a entrenar y desde entonces no deja de hacerlo, ya sea levantando pesas, haciendo abdominales o planchas, no hay ejercicio que esta adorable abuelita no pueda hacer, asiste al gimnasio 5 veces por semana y nunca falta a clases.

Pero no crea que todo queda allí, pues está súper veterana también practica aeróbicos acuáticos, yoga y danza moderna.