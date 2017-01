Récord Guinness: hombre sube 90 escalones sosteniendo a otra persona con la cabeza

La capacidad humana de hacer cosas increíbles no deja de sorprendernos. No importa de qué se trate, es increíble ver cómo los humanos se continúan superando en todos los aspectos. El Récord Guinness se logró por los hermanos vietnamitas, Giang Quoc Nghiep y Giang Quoc Co, quienes escogieron como escenario para su increíble acrobacia las mismas escaleras que aparecen en King’s Landing, en ‘Game of Thrones’. Esta estructura pertenece a la Catedral de Santa María de Gerona, en España.

Sólo les tomo 52 segundos llegar a la cima de los 90 peldaños. Este récord triplica la distancia que fue recorrida en el récord previo, pues el registro anterior era de sólo 25 escalones. Marta Madrenas, alcaldesa de Gerona, asistió al evento para felicitar a los hermanos en este triunfo.

Más allá del logró en sí, hay que reconocer la dedicación que fue puesta en estos cortos segundos. El resultado de ellos son horas y años de incansable práctica. La determinación de este tipo de personas sirve como ejemplo para que cualquiera siga luchando por lo que desea, sea cual sea el fin.