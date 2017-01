Florida: buzos tiene escalofriante encuentro con un tiburón tigre

Unos buzos que realizaban un documental, en los mares de Florida, no se percataron de la presencia de este ejemplar que los dejos estupefactos y sin poder reaccionar, pero afortunadamente no los ataco, al parecer le llamó más la atención los equipos que portaban los investigadores y no ellos.

Se le denomina “tigre” a este escualo a causa de las oscuras franjas verticales en su cuerpo y Pertenece al orden Carcharhiniformes, a la familia Carcharhinidae y al género Galeocerdo. Este tiburón es uno de los más grandes que habitan los océanos y sólo es superado por el tiburón ballena (Rhincodon typus), el tiburón peregrino (Cetorhinus maximus) y el tiburón blanco (Carcharodon carcharias). Alcanza una longitud máxima de 7.5 metros pero mide generalmente entre 3 y 4.2 metros mientras que su peso está entre 385 y 635 kilogramos y es poseedor de un excelente sentido de la vista así como del olfato.

La alimentación habitual del tiburón tigre está compuesta por peces, moluscos, crustáceos, tortugas, aves marinas y mamíferos como el dugongo. También consume tiburones pequeños y los restos de las ballenas muertas o ataca a las heridas e inmóviles y son muy temidos porque tienen un gran apetito y puede comer casi cualquier cosa que encuentra a su paso.