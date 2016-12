Carlos Álvarez: "Para mí no existe la palabra descanso"

La congresista y abogada, Yeni Vilcatoma, tuvo un peculiar encuentro con el cómico Carlos Álvarez, quien está a puertas de estrenar nuevo programa en Panamericana. Álvarez interpretó al ex presidente Alan García para tratar de tenerla en su bancada, pero la ex procuradora no llegó a ser convencida.

Este verano llegan a la esquina de la televisión variados y pintorescos personajes como ‘Alejandro Choledo’, ‘PPK’, ‘Galan García’ y muchos más.“Habla Oye", va desde este domingo 8 de enero a las 20 horas.