Advíncula pasó exámenes médicos en Tigres de México

Durante las primeras horas del día, el lateral peruano Luis Advíncula, pasó sus pruebas médicas en los Tigres de México. En caso de no hallarse ninguna enfermedad que pudiese afectar su desempeño, el ex futbolista del Hoffenheim de Alemania y Newell’s Old Boys argentino pasará a firmar contrato y posteriormente incorporado como nuevo jugador de ese equipo.

Por la noche del martes, el ‘Rayo’ llegó de manera sorpresiva a tierras aztecas para concretar su pase con los felinos. Los fanáticos de esta agrupación futbolística vieron con buenas ganas su incorporación. Inclusive, le han deseado el mejor de los éxitos, luego de enterarse de su amplia trayectoria , en la que sobresale su participación en diversos clubes europeos.

Tras su llegada a México, Advíncula sostuvo que los “Tigres es un club que siempre pelea títulos y tiene una de las mejores hinchadas de aquel país”. El ex jugador Iván Zamorano elogió a ‘Bolt’ en Univisión Deportes. “Para mí es el mejor lateral del fútbol argentino. Creo que todos los periodistas hablan de él. Me parece que tiene ida y vuelta, y mucha potencia. Puede jugar de lateral, volante, un poquito más adelantado”, mencionó.