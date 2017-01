Carlos Tévez causa furor en el aeropuerto de Shanghái en China

Carlos Tevez fue recibido como un héroe en China. El delantero argentino causó furor a su arribo al aeropuerto internacional de Shanghái, hasta donde llegaron cientos de hinchas del Shenhua, su nuevo club, para darle un gran recibimiento. El “Apache”, que en todo momento estaba custodiado por su seguridad, solo atinó a levantar la mano en señal de agradecimiento.

El futbolista de 32 años se sumará este lunes a su nuevo club, que se prepara para afrontar la Superliga china. Tévez llega al cuadro asiático con un salario de 40 millones de dólares, que lo convierte en jugador mejor pagado del mundo, incluso por encima de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El ex jugador de Boca Juniors llega al Shanghái Shenhua con el objetivo de salir campeón en el 2017. De hecho, el equipo azul hasta ahora no ha alzado el título de la Superliga china, que se creó en el 2004. Ahora con el “Apache” no solo esperan dar la vuelta olímpica, sino también clasificar a la Champions League de Asia.

Cabe precisar que Carlos Tévez compartirá equipo con los colombianos Freddy Guarín y Giovanni Moreno, además del senegalés Demba Ba y el nigeriano Obafemi Martins. Los hinchas del Shenhua esperan que el argentino sea el que los lleve a la gloria. Le tienen harta fe.