Jefferson Farfán descartó regresar a Alianza Lima

Jefferson Farfán no jugará en Alianza Lima este 2017. El propio jugador confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde explicó los motivos por los que decidió no regresar al fútbol peruano. La “Foquita” detalló que su único objetivo por ahora es continuar su carrera futbolística en el extranjero.

"Escucho muchas noticias e incluso cifras en torno a un posible retorno a Alianza. Quiero dejar claro que Alianza Lima es el club que amo, que le tengo gran cariño y que en un futuro me gustaría volver a vestir sus colores. Pero por el momento mi intención es continuar mi carrera en el extranjero y me encuentro entrenando duro para eso", expresó Farfán.

"No quiero alimentar falsas ilusiones y quiero dejar claro que no he recibido ninguna oferta económica de Alianza. Agradezco a todas las personas por tanto cariño y por el deseo suyo de que yo vuelva a Alianza, ya habrá el momento justo en el futuro para que eso suceda", escribió la “Foquita” junto a una fotografía en la que sale junto a Junior Viza.

De este modo, Farfán, de 32 años, acaba con las ilusiones de los hinchas blanquiazules, quienes ya lo imaginaban marcando goles en el Torneo Descentralizado. Se supo que el delantero peruano estaría manejando una oferta del fútbol chino y otra de la Major League Soccer. En los próximos días se conocerá el futuro de la “Foquita”.